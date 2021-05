L’OM va devoir trouver une solution pour Kamara et pour Caleta-Car. La vente de ces deux joueurs devrait rapporter plus de 20 millions.

L’OM a de grandes ambitions pour le marché des transferts, mais pour remplir ses objectifs, le club phocéen va également devoir vendre au meilleur prix certains joueurs qui sont sur le départ. C’est le cas de Kamara qui n’a plus qu’un an de contrat. Il est poussé vers la sortie et pourrait rapporter 20 millions.

Caleta-Car est moins cher

Caleta-Car, lui aussi, est poussé à trouver un club après avoir été retenu l’hiver dernier. Le défenseur a vu sa cote s’effondrer ces derniers mois alors qu’il aurait pu rapporter près de 25 millions d’euros en janvier. Aujourd’hui il serait bien vendu si un club faisait une offre de 15 millions.