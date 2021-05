L’OM va sans doute vendre Kamara à un an de la fin de son contrat, mais quelle somme peut espérer le club pour son transfert ?

L’OM va sans doute devoir se résoudre au départ de Kamara en fin de saison. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et il est hors de question de le voir filer dans un an sans récupérer le moindre centime. Il va donc falloir lui ouvrir la porte en juin, mais quelle somme peut espérer l’OM ?

30 millions, impossible ?

À un an de la fin de son contrat, il ne faut pas s’attendre à des miracles. Mais l’OM peut espérer que la concurrence soit forte pour le faire signer et que les enchères montent un peu. 30 millions d’euros, cela semble impossible pour un an de contrat. Mais avec une bonne négociation, la barre des 20 pourrait être atteinte.