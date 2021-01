Les dirigeants phocéens ont fixé une limite financière pour un transfert de Milik qui est bien éloignée des demandes du Napoli.

Les dirigeants de l’OM sont bien intéressés par Milik et semblaient prêts à faire un bel effort pour offrir un beau contrat au joueur afin de le convaincre de venir. Mais le Napoli demande une somme totalement folle avec 15 millions d’euros alors que le joueur n’a plus que six mois de contrat.

Beaucoup trop cher

Marseille ne paiera jamais un tel montant et avait déjà pris la décision en amont de ne pas dépasser les 5 millions d’euros pour Milik. Si le Napoli campe sur sa position, les Marseillais pourraient attendre le mois de juin pour venir quand le joueur sera libre de tout engagement.