L’OM pourrait bien accepter une vente de Kamara lors du mercato hivernal. Mais une somme élevée a été fixée.

Les dirigeants marseillais sont préparés. Ils savent que de nombreuses sollicitations pourraient arriver lors du mercato d’hiver pour le jeune Boubacar Kamara qui ne manque pas de courtisans du côté du championnat anglais. Et ils pourraient bien ne pas le retenir s’ils obtiennent ce qu’ils veulent.

30 millions

Et il semble qu’un tarif soit fixé pour ce transfert. En cas d’offre de 30 millions d’euros, le joueur sera invité à faire ses valises, car cette somme pourrait permettre à l’OM de résorber une belle partie de son déficit et donc de présenter des comptes plus propres en fin de saison.