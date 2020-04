On parle beaucoup d’un possible transfert de Lopez, mais les Marseillais ne doivent pas le perdre pour moins de 15 millions.

On parle beaucoup d’un transfert de Lopez vers l’Espagne de l’autre côté des Pyrénées il est vrai que le joueur de l’OM intéresse fortement le FC Séville qui voit aussi l’opportunité de faire une belle affaire financière puisque Lopez n’a plus qu’un an de contrat.

Pas assez cher

Mais le tarif de 8 millions d’euros pour ce transfert est loin de faire rêver. Les dirigeants marseillais doivent se débrouiller pour récupérer au moins 15 millions d’euros avec cette vente et si cela n’est pas possible alors il faudra tout mettre en œuvre pour le convaincre de prolonger.