Il n’y a pas uniquement intérêt de Niang pour l’OM, la réciproque est également vraie.

On parle beaucoup d’un possible transfert de M’Baye Niang vers l’OM notamment parce que le joueur n’a pas hésité à clamer son attachement à l’équipe phocéenne, mais cela va bien au-delà de ça. Le joueur est bel et bien sur les tablettes marseillaises et une offensive est envisagée.

Rennes va faire barrière ?

L’OM a besoin de vendre avant de se lancer sur un transfert de cette ampleur et le joueur a été tenu au courant. Une fois que l’OM aura retrouvé une santé financière, le club devrait reprendre contact avec le Stade Rennais même si des dirigeants bretons promettent de faire barrière pour ce transfert.