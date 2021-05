L’OM étudie différents profils pour se renforcer et semble hésiter entre la grosse expérience et le potentiel de la jeunesse.

Les dirigeants de l’OM cherchent des renforts de premier plan au milieu de terrain pour la saison prochaine, mais compte tenu des finances limitées du club, tout ne pourra pas être fait. Pourtant deux profils opposés sont actuellement étudiés par la formation phocéenne.

Choisir la jeunesse

La presse italienne affirme que le club cherche à faire signer Vidal qui pourrait demander un très gros salaire sans doute supérieur à 4 millions par an. Dans le même temps, l’OM discute pour Almada qui demande un salaire plus raisonnable, mais qui pourrait coûter 15 millions. Sans conteste, le recrutement du deuxième serait le plus ambitieux.