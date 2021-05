Vidal doit-il signer à l’OM ? La presse italienne insiste pour ce transfert, mais le salaire évoqué est complètement fou.

La presse italienne parle de plus en plus de la possible signature de Arturo Vidal du côté de l’OM. Il semble que les conseillers du joueur chilien soient en train de faire leur maximum pour placer le joueur du côté de Marseille la saison prochaine. Son profil plaît à Sampaoli, mais il ne faut pas faire n’importe quoi.

C’est beaucoup trop d’argent

Les conseillers du joueur demandent un salaire qui pourrait atteindre les 4 millions d’euros par an pour le joueur qui aura 34 ans dans quelques jours. Ce serait une folie de lui donner une telle rémunération compte tenu des moyens marseillais et alors que le club n’a pas pu faire une belle offre pour convaincre Thauvin de rester.