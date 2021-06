L’OM veut trouver une solution pour Benedetto, mais il ne sera pas simple de récupérer une indemnité de transfert pour lui.

Il est clair que les dirigeants de l’OM n’ont aucune intention de garder Benedetto une saison de plus et d’assurer son salaire alors que le club doit faire des économies. Mais il ne sera pas simple de lui trouver une solution lors de ce marché des transferts. Il a pourtant bien été proposé à Boca Juniors.

La mission de Longoria

Mais le joueur ne serait pas chaud à l’idée de revenir en Argentine la saison prochaine. Et on voit mal un club européen accepter de payer un transfert pour le récupérer la saison prochaine. Longoria va tenter de récupérer une indemnité de transfert et s’il y parvient, il faudra le féliciter.