À la demande de Villas-Boas, l’OM pourrait bien avoir les moyens de repousser le transfert de Sanson.

L’OM aurait besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses cet hiver et c’est la raison pour laquelle on envisageait une vente de Morgan Sanson en janvier puisque c’est l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif. Mais l’OM aurait les moyens d’attendre pour ce transfert.

Transfert repoussé

À la demande de Villas-Boas, l’OM pourrait refuser toutes les offres pour Sanson en janvier. En contrepartie, le transfert du milieu de terrain sera sans doute inévitable en juin. Les dirigeants marseillais peuvent espérer environ 30 millions d’euros pour la vente du joueur.