L’OM n’a ouvert aucune discussion pour la prolongation de contrat de Thauvin et cela pourrait bien faire perdre de l’argent.

Il se confirme chaque jour un peu plus que les dirigeants de l’OM n’ont ouvert aucune discussion pour évoquer l’avenir de Florian Thauvin. Une nouvelle étonnante quand on sait que le joueur n’a plus qu’un an de contrat et qu’il pourrait donc partir libre en juin 2021.

Cela pourrait faire perdre de l’argent

Sans offre de prolongation pour lui, il semble évident que les dirigeants de l’OM seront contraints de le vendre dès cet été, mais sa valeur marchande sera alors fortement impactée par la proximité de la fin de son contrat. Les Phocéens auraient tout intérêt à le convaincre de prolonger.