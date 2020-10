Les clubs anglais sont spécialistes des grosses dépenses folles à la dernière minute. Et s’ils se lâchaient sur Thauvin ?

Dans les dernières heures du marché des transferts, on voit parfois des transactions de folie et c’est bien ce qui pourrait se passer d’ici ce soir. Les clubs anglais sont de grands spécialistes des dépenses incroyables à la dernière minute et cela pourrait profiter à un club comme l’OM.

Et si une grosse offre arrive ?

Marseille reste vigilant sur le marché et n’écartera sans doute pas une belle offre pour Thauvin qui est en fin de contrat à l’issue de la saison. Son départ serait un coup dur sportivement, mais l’OM ne pourra pas refuser une belle offre, même si elle arrive dans les dernières heures.