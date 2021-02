Les supporters pourraient avoir un rôle à jouer au sujet de l’avenir du club et Daniel Riolo demande des changements forts dans l’organigramme.

Rien ne va plus du côté de l’Olympique de Marseille. Certains supporters espèrent une vente du club à court terme, mais si cela n’arrive pas il va falloir mettre de gros changements en place le plus vite possible. Et le consultant de RMC, Daniel Riolo a déjà une idée très précise de l’impact que pourraient avoir les supporters.

Des changements attendus

Riolo pousse en effet les supporters du club à tout faire pour que la direction change le plus rapidement possible. Eyraud a montré ses limites et agacé de nombreux suiveurs du club. Si la vente ne se fait pas, il va falloir faire des changements en profondeur dans l’organigramme du club.