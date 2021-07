Les clubs qui intéressent Kamara ne semblent pas vouloir payer le montant fixé par les dirigeants de l’OM.

Kamara a encore un an de contrat et commence à comprendre qu’aucun club de standing ne va accepter les conditions fixées par l’OM pour son transfert cet été. Les Phocéens aimeraient récupérer 20 millions d’euros pour leur milieu de terrain qui sera pourtant libre dans un an.

Une pression en interne

Plusieurs clubs de premier plan sont sur les rangs, mais ils aimeraient voir le joueur faire une saison de haut niveau de plus sous le maillot de l’OM pour le récupérer libre dans un an. Kamara aura de meilleures offres quand il sera libre et il le sait très bien. Le bras de fer n’est plus très loin, mais Marseille a-t-il les moyens de le tenir à l’écart pour lui mettre la pression ?