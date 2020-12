Une grosse vente pourrait avoir lieu lors du mercato hivernal et c’est aujourd’hui Radonjic qui est le plus sollicité.

L’OM pourrait bien être contraint de vendre lors du mercato hivernal pour remettre les comptes dans le vert. Peu de joueurs sont susceptibles de faire leurs valises, mais on parle beaucoup de Kamara ou de Radonjic. Et bizarrement c’est bien le deuxième qui a les offres les plus sérieuses.

Plus d’offres pour Radonjic

Aucune offre de haut niveau n’a été faite pour Kamara alors que l’OM est très exigeant à son sujet. En revanche Radonjic plaît beaucoup en Angleterre et serait notamment sur les tablettes de West Ham et de Southampton. Le joueur a toutes les chances de filer en Premier League en janvier.