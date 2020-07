Après quelques hésitations, Maxime Lopez se rapprocherait de plus en plus des dirigeants du FC Séville.

L’OM doit vendre rapidement quelques joueurs et le prochain qui pourrait quitter le navire à toutes les chances d’être Maxime Lopez. Le joueur ne sera pas retenu en cas de belle proposition et on parle depuis plusieurs semaines de l’intérêt du FC Séville pour lui.

Prêt à y aller ?

Après quelques hésitations, le joueur serait prêt à franchir le cap et à évoluer en Liga la saison prochaine. La presse espagnole affirme que le joueur se rapproche de plus en plus des dirigeants de la formation andalouse et un accord pourrait prochainement être trouvé.