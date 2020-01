L’OM se met dans une situation délicate en interne et cela pourrait voir un impact sur sa deuxième partie de saison.

La tension commence à monter du côté de l’OM et pour des raisons incompréhensibles alors que le club réalise une saison excellente et peut vraiment rêver de jouer la prochaine Ligue des champions. McCourt a besoin de faire des économies et de faire entrer de l’argent dans les caisses.

Ne pas tout gâcher

Une politique en totale opposition avec les besoins de Villas-Boas qui aura besoin de se renforcer pour affronter les meilleures équipes européennes. Une friture sur la ligne qui pourrait bien avoir des conséquences néfastes sur la deuxième partie de la saison. Souhaitons que l’OM ne gâche pas tout.