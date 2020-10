Si Thauvin veut vraiment signer un gros contrat pour l’an prochain, il a toutes les chances de devoir franchir nos frontières.

Même si rien n’est encore terminé et que les dirigeants marseillais ont bien l’intention de tout mettre en œuvre pour encore le convaincre de prolonger, la probabilité la plus forte est de voir Thauvin faire ses valises en fin de saison quand son contrat sera terminé, et sans que l’OM ne touche le moindre centime.

Il va devoir partir

Thauvin sait très bien que c’est une chance pour lui de signer un très gros contrat et des discussions seraient déjà en cours avec le Milan AC. Si Thauvin veut un gros salaire, il a toutes les chances de l’avoir en franchissant les frontières. D’autres clubs seraient également sur les rangs.