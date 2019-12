On parle encore du possible transfert de Sanson, mais l’Om aura besoin de lui pour la deuxième partie de la saison.

Les dirigeants de l’OM ont failli vendre Morgan Sanson lors du dernier marché des transferts estival. Le joueur plaisait beaucoup à plusieurs clubs de Premier League et si une offre de 30 millions d’euros avait été formulée au mois d’août, il aurait eu un bon de sortie.

L’OM aura besoin de lui

On parle encore de son possible départ en janvier, mais c’est un transfert qui ne doit pas être fait. L’OM a un coup à jouer en championnat cette saison et Villas-Boas a su prendre la pleine mesure de Sanson depuis quelques matchs. Marseille aura besoin de lui pour viser le podium.