Discrètement, Florian Thauvin met une grosse pression sur le dos des dirigeants de l’OM et reste maître de son destin.

Florian Thauvin a récemment déclaré qu’il souhaitait poursuivre son aventure avec l’OM notamment parce qu’il était très attaché au club. Mais n’est-ce pas une manière déguisée de mettre la pression sur le club ? Il n’a plus qu’un an de contrat et il est en position de force.

Partir libre ?

Pour le moment, l’OM ne semble pas avoir les moyens de lui faire une offre de premier plan et il le sait très bien. Si une belle offre est transmise par un club étranger cet été, Thauvin sera maître de la situation. Certains, dans son entourage, laissent entendre qu’il pourrait partir libre en 2021.