La vente de Sanson est un soulagement pour les dirigeants, mais pourraient-ils le regretter dans quelques semaines ?

Les dirigeants de l’OM ont tout fait pour vendre Sanson lors de ce marché des transferts et on peut le comprendre. Le club avait besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses et le joueur n’ayant plus qu’un an et demi de contrat, sa valeur aurait continué à baisser dans les semaines à venir.

Fallait-il le laisser partir ?

Mais fallait-il laisser filer un joueur important en plein milieu de la saison alors que les Marseillais jouent une partie de l’avenir du club en se battant pour accrocher une place sur le podium ? C’est une question qui pourrait faire débat durant cette deuxième partie de la saison.