Thauvin n’a plus qu’un an de contrat, mais il pourrait être convaincu de prolonger si on lui présente un projet ambitieux.

Les rumeurs sont nombreuses autour de Florian Thauvin. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et ne souhaiterait pas prolonger son bail afin de profiter de sa liberté la saison prochaine. Une situation qui fait beaucoup parler en interne, car il serait catastrophique de le voir partir sans récupérer une indemnité.

Un projet ambitieux

Mais rien n’est encore perdu. S’il semble illusoire d’imaginer recevoir une grosse offre alors que le joueur n’a plus qu’un an de contrat, il pourrait bien encore être convaincu de prolonger. Thauvin regarde avec attention ce qui se dit que la vente du club et pourrait être convaincu par un projet ambitieux.