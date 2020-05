L’OM pourrait bientôt enregistrer une très bonne nouvelle au sujet de Mitroglou.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent du côté de l’OM depuis quelques semaines, mais certaines rumeurs pourraient redonner le sourire notamment au sujet de Mitroglou. L’attaquant doit recevoir sur Marseille pour l’an prochain après des prêts peu glorieux.

Un club intéressé ?

Mais l’OM ne veut pas le garder et doit même absolument trouver une solution afin d’économiser son salaire puisqu’il a encore un an de contrat. Et les dernières nouvelles évoquent un intérêt de son ancien club, Benfica qui pourrait le reprendre. Il ne faut néanmoins pas s’attendre à récupérer une grosse somme…