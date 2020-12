L’OM pourrait bien ne pas être vendu à moyen terme. McCourt va attendre un redressement économique de la filière pour avoir la meilleure valorisation.

On ne cesse de parler d’une possible vente de l’OM à moyen terme. Il est clair que McCourt cherche une solution, mais c’est aussi un homme d’affaires et il sait que vendre le club en pleine crise financière mondiale serait une folie, car c’est le moment où il est le moins valorisé.

Pas le bon moment

Eyraud a récemment affirmé que McCourt était là pour le long terme et c’est sans doute désormais vrai. Ce n’est pas une question de choix, mais McCourt sait très bien que ce n’est pas le meilleur moment pour avoir la plus belle offre. Il va sans doute attendre un redressement économique.