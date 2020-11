L’OM serait bien intéressé par Giroud, mais les Phocéens ont-ils les moyens de lui offrir un beau salaire ?

On parle beaucoup d’une possible venue de Giroud du côté de Marseille lors du prochain marché des transferts. Il est clair que l’OM a besoin de faire signer un attaquant et Giroud a besoin de se relancer pour disputer l’Euro avec l’équipe de France l’été prochain.

Un salaire qui pose problème ?

Mais ce n’est pas pour autant que cela va se faire. Giroud n’est plus tout jeune et son prochain contrat sera sans doute le dernier. L’attaquant ne fera pas de cadeau et voudra un gros salaire. Un salaire que l’OM ne devrait pas être en mesure de lui offrir.