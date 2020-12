L’OM devrait logiquement viser deux transferts lors du mercato de janvier pour remettre ses comptes dans le vert.

L’OM a besoin d’argent, ce n’est plus un secret pour personne. Et afin de présenter des comptes dans le vert en juin prochain, il va falloir profiter du mercato hivernal pour cela. C’est la raison pour laquelle le club pourrait tenter de boucler deux transferts en janvier.

Une grosse vente espérée

Le premier ne rapportera pas beaucoup, mais l’OM cherche une solution pour Thauvin à six mois de la fin de son contrat. Compte tenu de la situation financière du club, ce serait une folie de le laisser filer libre en juin. Le second sera très important et concernera Kamara pour lequel une grosse vente est espérée.