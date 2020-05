L’OM commence à penser à des renforts offensifs pour la saison prochaine et deux pistes sont très intéressantes.

L’OM travaille sur la préparation de la saison prochaine, mais il est encore difficile de savoir quels seront les moyens mis à la disposition du staff technique pour se renforcer. On parle beaucoup de ventes à venir, mais le club a également besoin de renforts et piste des joueurs offensifs.

Deux jolies pistes

Et deux pistes évoquées en ce moment ont de quoi être séduisante. La première est celle de Mbaye Niang qui envisage de quitter le Stade Rennais pour évoluer plus haut. Le joueur ne manque pas de potentiel. Enfin, la piste Mariano Diaz, qui connaît très bien la Ligue 1, ne manque pas non plus d’ambition.