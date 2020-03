Alors qu’il commence à faire l’unanimité, on se demande si Villas Boas sera toujours en poste la saison prochaine.

Villas Boas fait un excellent travail depuis qu’il a été nommé à l’Olympique de Marseille et il faut bien reconnaître que le technicien portugais a fait taire tous ceux qui ne croyaient pas en lui au moment où il a été nommé. Mais alors qu’il fait désormais l’unanimité, va-t-il rester un an de plus ?

Il a des contacts

Rien n’est moins sûr. Des rumeurs commencent à courir et laissent penser que le technicien portugais aurait déjà des touches pour la saison prochaine. Des clubs anglais seraient prêts à lui faire de belles offres et Villas-Boas pourrait être tenté de ne pas laisser passer sa chance de retrouver la Premier League.