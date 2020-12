L’OM fait son possible pour convaincre Thauvin de prolonger, mais les rumeurs sont de plus en plus fortes et c’est sans doute trop tard.

Alors que les dirigeants de l’OM font toujours tout leur possible pour convaincre Florian Thauvin de prolonger son contrat qui prendra fin en juin prochain, les rumeurs sont de plus en plus importantes à son sujet. Au point que certains commencent à avancer que tout serait déjà plié au sujet de son avenir.

Déjà un accord ?

Il est dans le viseur du Milan AC depuis de longs mois et pourrait même avoir déjà trouvé un accord global avec le club italien. Il pourra signer officiellement en faveur de son prochain club dès le mois de janvier et certains clubs intéressés auraient même fait marche arrière en apprenant qu’un accord serait déjà trouvé avec Milan.