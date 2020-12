L’OM espère pouvoir faire signer un attaquant au mercato hivernal, mais cela ne sera sûrement pas Giroud.

L’OM cherche un attaquant pour le mercato hivernal et creuse plusieurs pistes. L’une d’entre elles mène bien à Olivier Giroud alors que le joueur de l’équipe de France était dans une situation délicate il y a encore quelques semaines. Mais la situation est désormais totalement différente.

Pas avant juin

Giroud s’est relancé et joue nettement plus régulièrement sous le maillot de Chelsea. À tel point qu’il semble désormais impossible pour Marseille de le recruter au mercato hivernal. Giroud ne sera vraisemblablement pas disponible avant le mois de juin et pourrait alors prendre la direction de la MLS.