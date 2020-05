L’OM a besoin de vendre et le transfert de Morgan Sanson ne devrait poser aucun problème.

Les dirigeants de l’OM ont besoin de faire quelques ventes de premier plan rapidement pour remettre les finances à flot et ils comptent bien sur le départ de Morgan Sanson qui a des courtisans en Angleterre pour rapporter au moins 30 millions d’euros.

Un prix qui grimpe

Et ce transfert ne devrait poser aucun problème. Le joueur a des courtisans en Premier League et figure notamment sur les tablettes d’Aston Villa et de Everton. Les clubs pourraient même faire grimper les enchères et servir les intérêts des dirigeants phocéens.