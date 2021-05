L’OM flaire le bon coup avec la situation contractuelle de Guendouzi et a toutes les raisons de foncer sur ce transfert.

Depuis quelques jours, le nom de Guendouzi est de plus en plus associé à l’Olympique de Marseille. Le jeune milieu de terrain a déjà une grosse expérience compte tenu de son âge et devrait logiquement revenir à Arsenal cet été après une saison de prêt au Herta Berlin.

Une somme raisonnable ?

Mais Guendouzi n’a plus qu’un an de contrat avec les Gunners et refuse de prolonger son bail. Il devrait donc être mis sur le marché des transferts cet été et l’OM compte profiter de sa situation contractuelle pour le faire signer pour une somme raisonnable. Il pourrait bouger pour 15 millions.