Si l’OM perd Villas-Boas lors de la prochaine intersaison, cela pourrait être un coup très dur pour le club.

On s’interroge fortement sur les moyens dont va disposer l’OM lors du prochain marché des transferts si le club se qualifie pour la Ligue des champions. Villas-Boas a déjà prévenu et il pourrait bien claquer la porte s’il sent que le club manque d’ambitions et ne se renforce pas assez.

Des supporters difficiles à calmer ?

Un départ du technicien portugais serait une véritable catastrophe pour un OM en reconstruction qui a besoin de le conserver et de se renforcer pour poursuivre son embellie. Perdre Villas-Boas serait un coup dur pour la direction et il sera sans doute difficile de calmer les supporters.