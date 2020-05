L’OM aurait bien l’intention de faire une proposition à Cabot pour la saison prochaine. Cela pourrait être une belle idée…

Les dirigeants de l’OM pensent à la saison prochaine même si le club a des moyens limités et ne va pas pouvoir faire n’importe quoi. Pourtant, depuis quelques jours, on parle de plus en plus d’un intérêt pour Jimmy Cabot qui sort d’une très belle saison sous le maillot de Lorient.

Peut-il s’imposer ?

Le joueur a envie de passer à autre chose et semble décidé à faire ses valises cet été. Le joueur pourrait être un très joli coup à la fois parce qu’il a un gros potentiel, mais surtout parce que le recruter ne coûtera pas un centime puisqu’il est en fin de contrat. Mais a-t-il le niveau pour s’imposer à Marseille ?