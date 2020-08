L’OM a vu revenir Mitroglou après deux prêts ratés et va sans doute devoir payer l’imposant salaire du joueur toute l’année.

Ceux qui l’avaient oublié ont pris peur quand ils ont vu les images de Kostas Mitroglou et son retour du côté de l’Olympique de Marseille. L’attaquant est revenu après des prêts à Galatasaray et au PSV Eindhoven qui n’ont pas vraiment été de grandes réussites et qui ne lui ont offert aucune porte de sortie.

Résilier et rien d’autre

Les dirigeants de l’OM doivent donc continuer de le payer alors qu’ils doivent dans le même temps alléger leur masse salariale. Surtout que le joueur serait loin d’être dans la forme de sa vie et qu’on se demande ce qu’il va bien pouvoir apporter à Marseille. Une résiliation de contrat semble la seule issue.