L’OM s’attaque à l’avenir de Thauvin qui sera en fin de contrat en juin et le joueur attend désormais une offre.

Florian Thauvin sera en fin de contrat à l’issue de la saison et les dirigeants marseillais ont bien compris qu’ils devaient tout mettre en œuvre pour ne pas le perdre sans récupérer la moindre indemnité de transfert. Ils espèrent donc encore le prolonger et Longoria s’occupe de tout.

Il ne faut pas tarder

Un club rode et pourrait proposer un contrat à Thauvin dès le début du mois de janvier. Il s’agit du Milan AC et c’est la raison pour laquelle l’OM ne doit pas perdre de temps. Les relations semblent se réchauffer et Thauvin attendrait maintenant une proposition de l’OM. Il ne faut pas trop le faire attendre…