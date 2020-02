Il faudra se poser les bonnes questions pour l’avenir de Payet en juin. Mais à quel prix lui ouvrir la porte ?

Payet est un joueur essentiel de l’OM cette saison et sa récente sortie sur son avenir incertain sème le trouble. En juin, il n’aura plus qu’un an de contrat et s’il ne signe pas une prolongation de contrat, il faudra sans doute le pousser vers la sortie pour récupérer une somme d’argent.

Le plus simple est la prolongation

Cet hiver, West Ham était prêt à mettre 20 millions d’euros sur la table, mais le prix sera sans doute différent en juin, à un an de la fin de son contrat. Il sera sans doute difficile d’avoir des offres supérieures à 15 millions d’euros et le plus simple serait donc de le convaincre de prolonger.