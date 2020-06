Les discussions existent bien pour un transfert de M’Baye Niang et à 15 millions ce serait une excellente affaire.

M’Baye Niang est intéressé par l’OM et la formation phocéenne apprécie bien le profil de l’attaquant du Stade Rennais. Il y a encore quelques jours, on parlait d’un bon de sortie possible donné par les dirigeants bretons en cas d’offre qui approcherait les 20 millions d’euros.

Le profil pour briller

Mais il pourrait partir pour moins cher. Comme le soulignait récemment Pierre Ménès, une offre de 15 millions d’euros pourrait permettre à l’OM de faire signer cet attaquant. À ce prix, ce serait une très bonne affaire, car Niang a le profil pour briller sous le maillot marseillais.