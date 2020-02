Les dirigeants de l’OM devraient logiquement mettre Payet sur le marché en juin, mais ils demandent une somme qu’il sera difficile d’obtenir.

Les dirigeants de l’OM ne savent pas sur quel pied danser au sujet de l’avenir de Dimitri Payet. Le joueur est le meilleur Marseillais depuis le début de la saison, mais il n’aura plus qu’un an de contrat au mois de juin et les dirigeants refusent d’imaginer son départ en 2021 gratuitement.

Mis sur le marché ?

Sans prolongation il pourrait donc être mis sur le marché au mois de juin et les dirigeants ont déjà sondé plusieurs formations anglaises. Ils aimeraient récupérer 30 millions d’euros pour leur joueur, mais cela devrait être très compliqué compte tenu de son âge et de sa situation contractuelle.