L’OL demande 50 millions d’euros pour le transfert de Depay, mais cette somme sera impossible à avoir.

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais savent que la tension pourrait être très forte autour de Depay lors du prochain marché des transferts. Le joueur a longtemps été blessé cette saison et il n’aura plus qu’un an de contrat au mois de juin. S’il ne veut pas prolonger, il faudra le vendre.

Une somme impossible

Mais les Gones demandent une somme folle pour sa dernière année de contrat puisqu’ils évoquent le montant de 50 millions d’euros. La Lazio Rome et le Milan AC sont très intéressés, mais personne n’acceptera de payer un tel prix alors qu’il pourra bouger gratuitement dans un an.