Les Gones pourraient trouver une solution pour Depay avec la possibilité d’une prolongation de contrat.

Les dirigeants de l’OL s’inquiètent au sujet de Memphis Depay. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et refusait jusqu’à maintenant de prolonger son bail. Il veut rejoindre un club majeur, mais la crise fait que les offres ne se bousculent pas pour lui.

Une clause libératoire ?

Voilà qui pourrait être une bonne nouvelle pour l’OL, car cela pourrait convaincre le joueur de prolonger son bail. Il pourrait ainsi disputer l’Euro l’an prochain et espérer recevoir des offres de premier plan. Mais Depay ne voudrait prolonger qu’avec une clause libératoire raisonnable.