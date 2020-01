Même si le joueur est blessé, l’OL doit faire son maximum pour convaincre Depay de prolonger.

Les Gones ne pourront donc pas compter sur le talent de Memphis Depay jusqu’à la fin de la saison puisque le joueur s’est blessé alors que Rudi Garcia l’avait convaincu de rester jusqu’au mois de juin. Mais la situation contractuelle du joueur pourrait bientôt poser problème.

Il faut se protéger

Depay est lié avec l’OL jusqu’en juin 2021. Quand il va revenir à la compétition, il n’aura donc plus qu’un an de contrat et l’OL sera en danger avec le risque le voir partir libre à l’issue de son bail. C’est la raison pour laquelle il est très important de lui faire signer un nouveau contrat dès maintenant, même s’il est blessé.