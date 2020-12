Alors que les dirigeants envisagent de prolonger le contrat de Rudi Garcia, cette décision pourrait ne pas passer auprès de certains supporters.

La polémique commence à enfler du côté de l’Olympique Lyonnais. On se pose des questions sur l’avenir de l’entraîneur, Rudi Garcia, et les dirigeants semblent envisager de plus en plus sérieusement de lui offrir une prolongation de contrat alors qu’il sera en fin de bail en juin.

Une polémique

Une décision qui ne passe pas du tout auprès de certains supporters du club qui sont impatients de voir un autre technicien à la tête de l’équipe. Les négociations semblent lancées avec les représentants de Garcia et cela n’a sans doute pas fini de faire parler chez les Gones.