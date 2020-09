Arsenal pourrait bien très rapidement dégainer une nouvelle offre plus importante pour Aouar.

Arsenal est clairement le club le plus chaud pour recruter Houssem Aouar même s’il semble légitime de penser que le milieu de terrain lyonnais pourrait viser plus haut. Les Gunners ont proposé la somme de 40 millions d’euros et ont même tenté d’inclure des joueurs pour convaincre les Gones.

Une nouvelle offre en préparation

Mais cela n’a pas suffi et ces offres ont été repoussées par l’OL. Le club demande toujours officiellement 60 millions d’euros pour ce transfert. Mais Arsenal pourrait tenter de faire une dernière offre qui pourrait s’approcher de 50 millions d’euros. Suffisant pour convaincre Aulas ?