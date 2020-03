L’OL se prépare à être très sollicité lors du prochain marché des transferts pour Moussa Dembelé.

Les dirigeants lyonnais ont été approchés lors de l’hiver dernier pour un transfert de Moussa Dembelé, mais ils n’ont pas voulu entendre parler du départ de l’un de leurs meilleurs éléments en plein milieu de la saison. La situation pourrait être nettement différente en juin.

Plus de 60 millions ?

Dembelé a toujours des courtisans de premier plan en Angleterre et la rumeur le pousse de plus en plus vers Chelsea. Les Blues veulent recruter un nouvel attaquant et ils font de Dembelé leur grande priorité pour le prochain mercato. Aulas pourrait réclamer plus de 60 millions.