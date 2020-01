L’OL a une mission pour les semaines à venir puisqu’il va falloir tout faire pour le pas perdre le jeune Yaya Soumaré.

Les dirigeants lyonnais sont reconnus pour la qualité de leur formation et pour le fait de sortir chaque année des joueurs avec de forts potentiels. C’est le cas du jeune ailier Yaya Soumaré dont on dit le plus grand bien et qui pourrait exploser dans les années à venir.

Le garder est une priorité

Mais le jeune joueur est en fin de contrat en juin et commence à faire parler de lui auprès des grandes formations européennes. Le Bayern Munich est notamment très attentif à sa situation. Le convaincre de prolonger est une priorité pour les Lyonnais qui ne veulent pas le voir partir.