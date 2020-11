Moussa Dembelé ne comprend pas pourquoi l’OL l’a retenu l’été dernier pour le faire aussi peu jouer désormais.

Alors qu’il avait plusieurs sollicitations l’été dernier, Moussa Dembelé est finalement resté à Lyon, mais il est désormais mécontent de son temps de jeu. On peut se demander pourquoi les Gones demandaient autant d’argent pour lui si c’est pour le mettre sur le banc.

L’OL l’a bloqué ?

Tout cela a bloqué son transfert et Dembelé ne veut désormais pas laisser passer sa chance de changer d’air lors du mercato de janvier. Il pourrait même mettre la pression s’il sent que l’OL demande une fois de plus trop d’argent. Arsenal serait toujours intéressé.