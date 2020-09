L’OL ne manque pas de sollicitations pour Bertrand Traoré et pourrait bien vendre son attaquant pour 25 millions.

Alors que le club ne disputera pas la Ligue des champions cette saison, l’OL pourrait être confronté à la volonté de plusieurs joueurs de partir et va devoir dans le même temps faire entrer un peu d’argent dans les caisses pour compenser cette perte. Un joueur comme Bertrand Traoré pourrait partir.

Un prix fixé

L’attaquant ne manque pas de propositions et serait dans le viseur de 5 formations de Premier League dont Newcastle et Everton. L’OL demande 25 millions d’euros pour le transfert de son joueur et ne devrait pas avoir trop de mal à réunir cette somme dans les semaines à venir.