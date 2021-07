Tout semble réuni pour que le transfert de Houssem Aouar soit bouclé très rapidement et qu’il rapporte gros à Lyon.

L’OL semble bien vouloir vendre Houssem Aouar lors de ce marché des transferts. Le joueur a un bon de sortie et tout est réuni pour qu’il prenne son envol. Un club a fait de lui sa grande priorité : Arsenal. Les Gunners ont lancé les négociations pour le faire signer au plus vite.

Une grosse baisse

Une première offre a été transmise et elle ne serait pas très éloignée des attentes des Gones qui veulent entre 20 et 25 millions d’euros pour vendre leur joueur. Rappelons qu’il y a tout juste un an, les Gones espéraient vendre leur milieu de terrain pour pas moins de 60 millions.