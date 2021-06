L’OL a des offres pour certains joueurs et compte récupérer une très grosse somme en vendant Aouar cet été.

Il faut s’attendre à du mouvement du côté de l’OL cet été. Le club va devoir faire entrer de l’argent dans les caisses pour compenser le fait de ne pas disputer la Ligue des champions. Le président Aulas a récemment affirmé qu’il avait déjà des offres pour certains joueurs importants de l’équipe.

Ce ne sera pas simple

La plus grosse vente pourrait bien être Houssem Aouar. Le joueur a un bon de sortie et figure dans le viseur de quelques-uns des meilleurs clubs du monde. L’OL est très ambitieux pour son transfert et aimerait récupérer la somme de 50 millions d’euros, ce qui ne sera pas simple compte tenu du contexte économique global.